Пока вы спали: Удар Израиля по сектору Газа и "самый жесткий ответ" КНДР на угрозы США

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Минфин Украины назвал сумму необходимой стране ежемесячной помощи

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По словам замминистра финансов Ольги Зыковой, Украина нуждается в регулярной финансовой помощи из внешних источников в размере примерно три миллиарда долларов в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на издание «Экономическая правда».

Зыкова подчеркнула, что украинские власти уже предприняли меры по снижению дефицита бюджета, однако «в текущем году потребность в международном финансировании остается ощутимой и составляет около $3 млрд ежемесячно». Киев уже получил подтверждение от США и Евросоюза о выделении $30 млрд помощи, недостающие $10 млрд власти намерены получить от других стран и МВФ.

В КНДР пообещали «самый жесткий ответ» на любую угрозу США

Пхеньян на любые угрозы со стороны Вашингтона ответит контрмерами по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию». Об этом говорится в заявлении представителя Министерства иностранных дел страны, опубликованном Центральным телеграфным агентством.

Во внешнеполитическом ведомстве заверили, что у КНДР есть четкая стратегия противодействия США и их союзникам. При этом в Пхеньяне «не заинтересованы в диалоге с Вашингтоном, пока там проводят враждебную политику».

Израиль нанес удар по сектору Газа

Израиль нанес сегодня ночью авиаудар по сектору Газа после того, как была перехвачена выпущенная палестинцами ракета. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

Удар был нанесен по заводу оружия и заводу по выпуску химического сырья, сообщила в в Twitter Армия обороны Израиля, возложив на ХАМАС «ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы», пишет РБК.

Маккарти отказался учитывать мнение КНР в случае визита на Тайвань

Преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США Кевин Маккарти заявил о том, что не собирается учитывать мнение Пекина при планировании поездок на Тайвань. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо», - подчеркнул конгрессмен, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

США направят Украине и Молдавии $135 млн из американо-российского фонда

Агентство США по международному развитию (USAID) заявило о намерении направить на восстановление экономики Украины, а также в качестве помощи Молдавии, $135 млн из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда. Соответствующее сообщение размещено на сайте USAID.