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53 минуты назад

В Британии предрекли Украине раздробленность при любом исходе конфликта

Lenta.ruиещё 3

Британский обозреватель Оуэн Мэттьюс в колонке для журнала The Spectator предрек Украине раздробленность при любом исходе конфликта.

В Британии предрекли Украине раздробленность при любом исходе конфликта
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, даже при оптимистичном варианте развития событий Украина все равно останется расчлененной, а президент России Владимир Путин останется у власти.

«У этого конфликта практически нет реалистичного исхода, при котором украинцы не закричали бы "Предательство!"» — написал он.

Мэттьюс отметил, что, хотя НАТО и поддерживает Украину, в альянсе нет единства. В качестве доказательства он привел слова президента Хорватии Зорана Милановича, который высказался против отправки летального оружия Киеву, поскольку это ведет только к затягиванию конфликта.

Также автор колонки считает, что попытки Киева получить контроль над Крымом и Донбассом могут обернуться захватнической войной. Он объяснил, что подавляющее число жителей Крыма являются россиянами, которые не хотят становиться украинцами. Мэттьюс обратил внимание на то, что в Донбассе нет людей, которые хотят присоединиться к Украине.

Ранее американский обозреватель Джимми Дор раскрыл цели США в конфликте на Украине. По его мнению, Вашингтон спровоцировал этот конфликт ради своей экономической выгоды и для того, чтобы рассорить Москву и Берлин.

В мире,Владимир Путин,НАТО,
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