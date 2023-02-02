В Минфине Украины озвучили финансовые требования к Западу

Украине требуется постоянная финансовая поддержка от иностранных источников. Для удовлетворения ежемесячных потребностей необходимо около $3 млрд. Такое заявление сделала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».

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Она рассказала, что хотя необходимые меры по снижению дефицита бюджета уже приняты, в 2023 году потребность Киева в международном финансировании не исчезла и составляет около $3 млрд ежемесячно.

Зыкова отмечает, что правительство получило подтверждение от США и Европейского союза о выделении $30 млрд в этом году, однако требуется еще порядка $10 млрд. Киев выразил надежду получить их от других государств и международных финансовых организаций, в частности МВФ.