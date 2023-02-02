В Минфине Украины озвучили финансовые требования к Западу

Украине требуется постоянная финансовая поддержка от иностранных источников. Для удовлетворения ежемесячных потребностей необходимо около $3 млрд. Такое заявление сделала заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».
Она рассказала, что хотя необходимые меры по снижению дефицита бюджета уже приняты, в 2023 году потребность Киева в международном финансировании не исчезла и составляет около $3 млрд ежемесячно.
Зыкова отмечает, что правительство получило подтверждение от США и Европейского союза о выделении $30 млрд в этом году, однако требуется еще порядка $10 млрд. Киев выразил надежду получить их от других государств и международных финансовых организаций, в частности МВФ.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил мнение, что Киев «кормится с руки НАТО». Без финансовой помощи со стороны Запада государство перестанет существовать. Данные Национального банка Украины свидетельствуют о том, что в прошлом году Киев получил от союзников $32,1 млрд. На 2023 год принят бюджет с рекордным дефицитом в размере $38 млрд. Глава Украины Владимир Зеленский уже предложил западным государствам полностью оплатить его.