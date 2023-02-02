В Эстонии появился памятник Зеленскому в образе Статуи Свободы

В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому. Его слепили из песка в образе Статуи Свободы. Фотографию скульптуры опубликовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.
Она заявила, что правительство и народ Эстонии непоколебимы в своем намерении поддерживать Украину, и доказательство их позиции можно найти везде. Местные жители в Тырве создали «Парк свободы», в котором сконструировали песчаную скульптуру президента Владимира Зеленского. Каллас добавила, что весь парк посвящен Украине.
В публикации отмечается, что главу украинского государства изобразили в образе Статуи Свободы. В правой руке вместо факела сжатый кулак. В левой руке Зеленский держит щит, на нем выгравирован трезубец.
Ранее конгрессмен Джо Уилсон предложил установить бюст президента Владимира Зеленского в здании Капитолия. Он отправил инициативу на рассмотрение палаты представителей США. С начала боевых действий на территории Украины Зеленский дважды произносил речь в Капитолии, включая очное выступление в декабре в ходе визита в Соединенные Штаты. Оба раза высокопоставленные лица США устроили главе Украины триумфальный прием.