В Эстонии появился памятник Зеленскому в образе Статуи Свободы

В Эстонии появился памятник Владимиру Зеленскому. Его слепили из песка в образе Статуи Свободы. Фотографию скульптуры опубликовала премьер-министр Эстонии Кая Каллас на своей странице в Twitter, передает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Она заявила, что правительство и народ Эстонии непоколебимы в своем намерении поддерживать Украину, и доказательство их позиции можно найти везде. Местные жители в Тырве создали «Парк свободы», в котором сконструировали песчаную скульптуру президента Владимира Зеленского. Каллас добавила, что весь парк посвящен Украине.

В публикации отмечается, что главу украинского государства изобразили в образе Статуи Свободы. В правой руке вместо факела сжатый кулак. В левой руке Зеленский держит щит, на нем выгравирован трезубец.