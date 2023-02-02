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12 минут назад

КНДР пригрозила США «самым жестким ответом»

Елена Прошина

Северная Корея выразила готовность дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие со стороны Вашингтона. Такое заявление сделал представитель МИД КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

КНДР пригрозила США «самым жестким ответом»
Фото: ТАССТАСС

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены сдержать обещания по противостоянию агрессии КНДР, включая использование ядерного оружия. Он пояснил, что в прошлом году Северная Корея осуществила «беспрецедентное число» провокаций. Затем агентство Ренхап сообщило, что Вашингтон и Сеул провели совместные воздушные учения, в которых приняли участие боевые самолеты из состава ВВС США.

Представитель министерства иностранных дел КНДР заявил, что военно-политическая ситуация на Корейском полуострове из-за действий США достигла критической точки.

«КНДР предпримет самый жесткий ответ на любую военную попытку США», — говорится в публикации.

Представитель МИД КНДР подчеркнул, что Пхеньян готов ответить «ядерной бомбой на ядерную бомбу» и «тотальной конфронтацией на тотальную конфронтацию».

ЦТАК отмечает, у КНДР есть стратегия по противодействию США и их союзникам. Представитель МИД Северной Кореи добавил, что Пхеньян не будет вести диалог с Вашингтоном, пока США проявляют «враждебность».

В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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