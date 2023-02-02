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8 минут назад

Трамп предупредил об «ужасной катастрофе» из-за Украины

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине необходимо остановить немедленно, иначе ситуация станет хуже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение, опубликованное в социальной сети политика Truth Social.

Трамп предупредил об «ужасной катастрофе» из-за украинского конфликта
Фото: ТАССТАСС

«Байден делает то, что, как он говорил 10 месяцев назад, приведет к третьей мировой войне», — отметил Трамп.

Он указал, что США должны немедленно положить конец «нелепому» военному конфликту между Россией и Украиной и установить мир, в противном случае ситуация будет только ухудшаться. Политик отметил, что обе стороны уже давно должны были найти мирное решение, пока не случилась «ужасная катастрофа».

Трамп указал, что урегулировать конфликт на Украине «легко» и заверил, что смог бы добиться мира «в течение 24 часов». При этом он не пояснил, как именно стал бы действовать на месте Джо Байдена.

Ранее власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. Затем правительство Германии подтвердило, что отправит в помощь Киеву 14 танков Leopard 2 и даст разрешение на реэкспорт этих машин другим государствам. Ожидается, что Leopard 2 будут отправлены на Украину до конца марта. О планах отправить танки в помощь Киеву также заявили Словакия, Норвегия, Польша, Великобритания, Франция.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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