Трамп предупредил об «ужасной катастрофе» из-за украинского конфликта

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия на Украине необходимо остановить немедленно, иначе ситуация станет хуже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видеообращение, опубликованное в социальной сети политика Truth Social.

Фото: ТАСС ТАСС

«Байден делает то, что, как он говорил 10 месяцев назад, приведет к третьей мировой войне», — отметил Трамп.

Он указал, что США должны немедленно положить конец «нелепому» военному конфликту между Россией и Украиной и установить мир, в противном случае ситуация будет только ухудшаться. Политик отметил, что обе стороны уже давно должны были найти мирное решение, пока не случилась «ужасная катастрофа».

Трамп указал, что урегулировать конфликт на Украине «легко» и заверил, что смог бы добиться мира «в течение 24 часов». При этом он не пояснил, как именно стал бы действовать на месте Джо Байдена.