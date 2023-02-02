Американский конгрессмен назвал главную угрозу для США

Спикер палаты представителей конгресса США республиканец Кевин Маккарти назвал государственный долг главной угрозой для страны. Такое заявление он сделал по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Его цитирует РИА Новости.

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Маккарти отметил, что американский госдолг сейчас составляет 120 процентов американского ВВП — то есть превышает по объему всю американскую экономику.

«Это больше, чем когда-либо в американской истории», — указал он.

При этом он подчеркнул, что поступающие в государственную казну доходы сейчас также выше, чем когда-либо в истории. По его словам, у США проблемы с расходами.

19 января Минфин США заявил о введении чрезвычайных мер, чтобы избежать дефолта после достижения максимального уровня госдолга, установленного в размере 31,4 триллиона долларов. В настоящее время непогашенный долг страны превысил 31,38 триллиона долларов.