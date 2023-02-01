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49 минут назад

Лондон не собирается поддаваться призывам отправить войска на Украину

Елена Прошина

Власти Великобритании не собираются поддаваться призывам ряда политиков об отправке своих войск на Украину. Об этом ТАСС сообщил представитель премьер-министра страны Риши Сунака.

В Британии отказались посылать войска на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нет никаких планов, предполагающих отправку британских войск на Украину», — сказал он.

При этом представитель Сунака не исключил возможности поставок Украине ракет большей дальности. По его словам, Великобритания «готова делать все возможное, чтобы Киев мог гарантировать долгосрочный мир».

«Я не буду спекулировать относительно дальнейших поставок военной техники», — заключил собеседник агентства.

Ранее бывший замминистра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал Запад создать коалицию из стран-членов НАТО, которые хотели бы отправить свои войска на Украину.

В мире,Джеральд Ховарт,НАТО,
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