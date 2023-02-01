В Британии отказались посылать войска на Украину

Власти Великобритании не собираются поддаваться призывам ряда политиков об отправке своих войск на Украину. Об этом ТАСС сообщил представитель премьер-министра страны Риши Сунака.

«Нет никаких планов, предполагающих отправку британских войск на Украину», — сказал он.

При этом представитель Сунака не исключил возможности поставок Украине ракет большей дальности. По его словам, Великобритания «готова делать все возможное, чтобы Киев мог гарантировать долгосрочный мир».

«Я не буду спекулировать относительно дальнейших поставок военной техники», — заключил собеседник агентства.