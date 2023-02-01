Стали известны результаты обыска в доме Байдена

Специалисты Минюста США тщательно осмотрели частный дом главы страны Джо Байдена в штате Делавэр, рассказал адвокат Боб Бауэр. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что заявление адвоката опубликовал на своей странице в Twitter сотрудник CNN Фил Мэттингли.

Бауэр пояснил, что эксперты министерства юстиции завершили осмотр резиденции американского лидера, расположенной в городе Рехобот-Бич.

Юрист подчеркнул, что при обыске не были обнаружены документы с грифом «секретно».