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14 минут назад

Стали известны результаты обыска в доме Байдена

Илья Родин

Специалисты Минюста США тщательно осмотрели частный дом главы страны Джо Байдена в штате Делавэр, рассказал адвокат Боб Бауэр. Об этом пишет ТАСС.

Стали известны результаты обыска в доме Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что заявление адвоката опубликовал на своей странице в Twitter сотрудник CNN Фил Мэттингли.

Бауэр пояснил, что эксперты министерства юстиции завершили осмотр резиденции американского лидера, расположенной в городе Рехобот-Бич.

Юрист подчеркнул, что при обыске не были обнаружены документы с грифом «секретно».

ФБР начало обыск в доме Байдена

Ранее сообщалось, что силовики проводят обыск в доме Байдена в Делавере. Осмотр осуществляется в рамках расследования, инициированного Конгрессом США.

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