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15 минут назад

МАГАТЭ сообщило о нарушении на ядерном объекте в Иране

Елена Прошина

Во время визита на ядерное предприятие Фордо в Иране инспекторы МАГАТЭ заметили, что конфигурация центрифуг не соответствует заявленной. Об этом сообщает Reuters.

МАГАТЭ сообщило о нарушении на ядерном объекте в Иране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В МАГАТЭ сообщили, что визит на предприятие Фордо был сделан без предварительного согласования. В ходе неожиданной проверки выяснилось, что два каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана были соединены друг с другом способом, который «значительно отличался» от того, который был описан в отчёте.

В докладе также говорится, что в тот же день Иран сообщил специалистам МАГАТЭ о переключении на другой режим работы, но уже после инспекции. В свою очередь, МАГАТЭ уведомило Иран о том, что несвоевременная заявка об изменениях в конфигурации оборудования не соответствует его обязательствам в рамках международного соглашения.

Ранее в МИД России заявили, что ядерная программа Ирана почти по всем параметрам вышла за рамки договора о совместном всеобъемлющем плане действий.

В мире,МИД России,МАГАТЭ,
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