МАГАТЭ сообщило о нарушении на ядерном объекте в Иране

Во время визита на ядерное предприятие Фордо в Иране инспекторы МАГАТЭ заметили, что конфигурация центрифуг не соответствует заявленной. Об этом сообщает Reuters.

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В МАГАТЭ сообщили, что визит на предприятие Фордо был сделан без предварительного согласования. В ходе неожиданной проверки выяснилось, что два каскада центрифуг IR-6 для обогащения урана были соединены друг с другом способом, который «значительно отличался» от того, который был описан в отчёте.

В докладе также говорится, что в тот же день Иран сообщил специалистам МАГАТЭ о переключении на другой режим работы, но уже после инспекции. В свою очередь, МАГАТЭ уведомило Иран о том, что несвоевременная заявка об изменениях в конфигурации оборудования не соответствует его обязательствам в рамках международного соглашения.