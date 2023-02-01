США пообещали пустить в страну россиян для работы по ядерному договору

США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом.

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«США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом.

В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран.