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13 минут назад

США пообещали пустить в страну россиян для работы по ядерному договору

Ura.Ruиещё 1

США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом.

США пообещали пустить в страну россиян для работы по ядерному договору
Фото: ТАССТАСС

«США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом.

В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран.

Ранее Вашингтон захотел продолжить работу с РФ по ядерному договору. Отмечалось, что США готовы к конструктивной работе с Россией.

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