США пообещали пустить в страну россиян для работы по ядерному договору

США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает Белый дом.
«США обещают устранить препятствия для поездок россиян в страну по линии инспекций в рамках ДСНВ», — сообщает Белый дом.
В свою очередь Вашингтон подчеркивает, что контроль над вооружениями и ДСНВ отвечают взаимным интересам двух стран.
Ранее Вашингтон захотел продолжить работу с РФ по ядерному договору. Отмечалось, что США готовы к конструктивной работе с Россией.