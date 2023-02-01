Столтенберг: поставки оружия Киеву создадут условия для заключения мира

Поставки вооружений Киеву со стороны Запада и его союзников создадут условия для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Лента.ру».

По его словам, НАТО нужно готовиться к затягиванию конфликта на Украине, ведь никаких признаков мира пока не видно. В связи с этим Столтенберг считает, что альянс должен сохранить уровень оказания военной поддержки Киеву.

«Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра», — сказал он.

Генсек НАТО уверен, что от объемов помощи Украине зависит сохранение ее независимости.