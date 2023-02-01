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33 минуты назад

Столтенберг: поставки оружия Киеву создадут условия для заключения мира

Елена Прошина

Поставки вооружений Киеву со стороны Запада и его союзников создадут условия для мирного урегулирования конфликта. Такое мнение высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Лента.ру».

Столтенберг: поставки оружия Киеву создадут условия для заключения мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, НАТО нужно готовиться к затягиванию конфликта на Украине, ведь никаких признаков мира пока не видно. В связи с этим Столтенберг считает, что альянс должен сохранить уровень оказания военной поддержки Киеву.

«Оружие, поставленное сегодня, может создать условия для мирного урегулирования завтра», — сказал он.

Генсек НАТО уверен, что от объемов помощи Украине зависит сохранение ее независимости.

Ранее Столтенберг заявил, что альянсу необходимо больше союзников из-за растущего сотрудничества Китая и России. По его словам, сближение Пекина и Москвы представляет угрозу для Азии и Европы.

В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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