Парламент Болгарии признал геноцидом "голодомор" на Украине

Народное собрание (парламент) Болгарии признал «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и категорически осудил его исполнителей, передает Болгарское национальное телевидение.

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Парламент решил, что отрицание либо оправдание голодомора будет расцениваться как надругательство над его жертвами. Кроме того, последняя суббота ноября будет отмечаться как День памяти жертв Великого голода на Украине.

За признание тех событий геноцидом проголосовало 134 депутата, против — 26 депутатов из партии «Возрождение», имеющей пророссийскую направленность.