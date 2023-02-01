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42 минуты назад

Парламент Болгарии признал геноцидом "голодомор" на Украине

Газета.Ru

Народное собрание (парламент) Болгарии признал «голодомор» 1932-1933 годов геноцидом народа Украины и категорически осудил его исполнителей, передает Болгарское национальное телевидение.

Парламент Болгарии признал геноцидом "голодомор" на Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Парламент решил, что отрицание либо оправдание голодомора будет расцениваться как надругательство над его жертвами. Кроме того, последняя суббота ноября будет отмечаться как День памяти жертв Великого голода на Украине.

За признание тех событий геноцидом проголосовало 134 депутата, против — 26 депутатов из партии «Возрождение», имеющей пророссийскую направленность.

В конце ушедшего года МИД Болгарии, несмотря на рождественские праздники в стране (длятся до 28 декабря), вызвал российского посла Элеонору Митрофанову для разговора по поводу журналиста-расследователя и главы издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева.

В мире,Христо Грозев,Элеонора Митрофанова,
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