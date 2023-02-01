ФБР начало обыск в доме Байдена

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит обыск в доме президента Соединенных Штатов Джо Байдена в городе Рехобот-бич в штате Делавер, сообщает телеканал NBC.
Обыск проводится в связи со скандалом с секретными документами, которые были обнаружены в офисах Байдена и его частном жилье: юристы Байдена нашли в гараже его дома в штате Делавэр документы с пометкой «секретно». Кроме того, президент признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке.
В конгрессе США призвали расследовать данный факт, для этого дела Минюст США назначил спецпрокурора.
Ранее в ноябре 2022 года федеральное бюро расследований (ФБР) США обыскало бывший кабинет президента страны Джо Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия его имени.