ФБР начало обыск в доме Байдена

Обыск проводится в связи со скандалом с секретными документами, которые были обнаружены в офисах Байдена и его частном жилье: юристы Байдена нашли в гараже его дома в штате Делавэр документы с пометкой «секретно». Кроме того, президент признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке.