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26 минут назад

NBC: ФБР проводит обыск в доме Байдена в Делавере

Газета.Ruиещё 5

Федеральное бюро расследований (ФБР) проводит обыск в доме президента Соединенных Штатов Джо Байдена в городе Рехобот-бич в штате Делавер, сообщает телеканал NBC.

ФБР начало обыск в доме Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обыск проводится в связи со скандалом с секретными документами, которые были обнаружены в офисах Байдена и его частном жилье: юристы Байдена нашли в гараже его дома в штате Делавэр документы с пометкой «секретно». Кроме того, президент признал, что секретные документы хранились у него дома в личной библиотеке.

В конгрессе США призвали расследовать данный факт, для этого дела Минюст США назначил спецпрокурора.

В гараже Байдена нашли секретные документы

Ранее в ноябре 2022 года федеральное бюро расследований (ФБР) США обыскало бывший кабинет президента страны Джо Байдена в Центре дипломатии и глобального взаимодействия его имени.

В мире,Джозеф Байден,Министерство юстиции США,ФБР,
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