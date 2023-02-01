Швеция не сочла сожжение Корана препятствием на пути в НАТО

«Мы не идем на компромисс со свободой слова, совершенно ясно, что требуется от Швеции, чтобы стать членом НАТО », — прокомментировал дипломат заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Швеция не станет членом НАТО, пока «позволять сжигать священное писание».

Билльстрем подчеркнул, что религия не является частью соглашения о вступлении в альянс. «Сказав это, я прекрасно понимаю, что люди обижаются на сожжение священных писаний и воспринимают это как глубокое оскорбление». — добавил он.