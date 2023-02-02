В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
43 минуты назад

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Газета.Ruиещё 5

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в Twitter, что приехала в Киев с группой еврокомиссаров.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — написала фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен: «Санкции погрузят экономику РФ в рецессию на десятилетия»

Глава ЕК сопроводила пост фотографией, на которой ее приветствует супруга украинского президента Елена Зеленская.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС — Украина. По данным ТАСС, в ходе мероприятия будут обсуждаться четыре темы: процесс вступления Украины, ответ Евросоюза на конфликт в виде помощи Киеву и санкционного давления на Российскую Федерацию, «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов и глобальная продовольственная безопасность.

В мире,Планы НАТО,Саммит,Елена Зеленская,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители