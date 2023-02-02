Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на своей странице в Twitter, что приехала в Киев с группой еврокомиссаров.

«Мы находимся здесь, чтобы показать, что ЕС поддерживает Украину твердо, как никогда. Будем еще больше углублять нашу поддержку и сотрудничество», — написала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что 3 февраля в Киеве пройдет саммит ЕС — Украина. По данным ТАСС, в ходе мероприятия будут обсуждаться четыре темы: процесс вступления Украины, ответ Евросоюза на конфликт в виде помощи Киеву и санкционного давления на Российскую Федерацию, «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского из 10 пунктов и глобальная продовольственная безопасность.