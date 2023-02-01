Швейцария решила пересмотреть отношения с Россией

Швейцария намерена внести изменения в новую стратегию внешней политики и пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом со ссылкой на отчет МИД Швейцарии о внешней политике за 2022 год пишет РИА Новости.

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В швейцарском внешнеполитическом ведомстве назвали одной из причин такого решения отказ Москвы «принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России».

«Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии (…) Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке», - отмечается в отчете.

При этом в документе упоминается, что Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям, которые были введены против России из-за спецоперации на Украине.

Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из РФ. Также Берн присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с «военной поддержкой России и поставками Москве беспилотников».