В ЦАР задержали подозреваемых по делу о покушении на главу Русского дома

В Центральноафриканской Республике задержали четырех сотрудников международной компании DHL по делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный источник полиции страны.

Фото: Alan Gignoux, Impact Photos, Globallookpress Alan Gignoux, Impact Photos, Globallookpress

В декабре прошлого года главу Русского дома Дмитрия Сытого госпитализировали в столицу ЦАР Банги, а затем на самолете в Россию, в связи с покушением - в его руках взорвалась посылка. Источник агентства добавил, что ЦАР изучает, как международная компания DHL, занимающаяся экспресс-доставкой грузов и документов, передала посылку со взрывным устройством. После произошедшего глава полиции ЦАР сообщил, что ранее от Дмитрия Сытого уже поступали в местную обращения об угрозах.

На вопрос о том, есть ли продвижение по делу, источник агентства ответил: «думаю, что да». Так, удалось задержать четверо подозреваемых, которые работают на компанию DHL. Это трое мужчин и одна женщина. Причастность к делу они отрицают.

«Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги», - добавил источник.