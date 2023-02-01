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58 минут назад

Польша предложила НАТО дать гарантии безопасности Украине

Lenta.ruиещё 6

Украине следует дать гарантии безопасности до саммита НАТО, предложил президент Польши Анджей Дуда. Его слова приводит РИА Новости.

Польша предложила НАТО дать гарантии безопасности Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы бы хотели перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО, то есть сделать шаг в этом процессе усиления безопасности Украины с точки зрения будущего», — сказал политик.

Ранее Варшава заявила о готовности направить Киеву несколько десятков танков разных моделей. В частности, в этот список вошли более 10 единиц немецких танков Leopard 2.

В мире,Анджей Дуда,НАТО,
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