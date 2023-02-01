Швейцария намерена пересмотреть отношения с Россией

Швейцария планирует пересмотреть свои отношения с Россией. Об этом говорится в отчете МИД Швейцарии за 2022 год на сайте министерства.

Согласно отчету, внешнеполитические отношения с Россией могут быть пересмотрены уже в следующей стратегии.

"Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке", - говорится в отчете.

МИД Швейцарии также неоднократно осудил в своем докладе специальную военную операцию РФ в Украине.