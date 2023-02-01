Оззи Осборн объявил об уходе со сцены

74-летний Джон Майк "Оззи" Осборн, одна из осевых легенд тяжелой музыки, объявил, что отменяет свой ранее запланированный тур и прекращает всякую гастролью деятельность. Об этом артист сообщил на своем аккаунте в соцсети сегодня, причиной назвав проблемы со здоровьем.
Как напомнил Оззи, четыре года назад он повредил позвоночник, перенес три операции, лечение стволовыми клетками, прочие инновационные методы и "неисчислимые" курсы терапий, но желаемого облегчения это не принесло. "Мое тело ослаблено", - сетует глыба, пояснив, что уже не сможет гастролировать чисто физически - и не то что по миру, даже в пределах Великобритании.
При этом Оззи заверил паникующих поклонников, что его голос по-прежнему в порядке. Так что в настоящее время команда Осборна обдумывает варианты, при которых он, возможно, сумел бы продолжать выступать, но уже никуда не выезжая.
"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким вот образом", - добавил он.