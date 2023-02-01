Оззи Осборн объявил об уходе со сцены

74-летний Джон Майк "Оззи" Осборн, одна из осевых легенд тяжелой музыки, объявил, что отменяет свой ранее запланированный тур и прекращает всякую гастролью деятельность. Об этом артист сообщил на своем аккаунте в соцсети сегодня, причиной назвав проблемы со здоровьем.

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Как напомнил Оззи, четыре года назад он повредил позвоночник, перенес три операции, лечение стволовыми клетками, прочие инновационные методы и "неисчислимые" курсы терапий, но желаемого облегчения это не принесло. "Мое тело ослаблено", - сетует глыба, пояснив, что уже не сможет гастролировать чисто физически - и не то что по миру, даже в пределах Великобритании.

При этом Оззи заверил паникующих поклонников, что его голос по-прежнему в порядке. Так что в настоящее время команда Осборна обдумывает варианты, при которых он, возможно, сумел бы продолжать выступать, но уже никуда не выезжая.