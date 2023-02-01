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35 минут назад

Турция продолжит проводить операции на севере Сирии и Ирака

Национальная Служба Новостей

Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Турция продолжит проводить операции на севере Сирии и Ирака
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, борьба с терроризмом продолжается нарастающими темпами.

«Вопреки сильным морозам и снегам, удары по террористам не прекращаются», - подчеркнул глава турецкого Минобороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара с помощью Москвы намерена восстановить отношения с Дамаском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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