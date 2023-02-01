Турция продолжит проводить операции на севере Сирии и Ирака

Турция продолжит антитеррористические операции у своих границ на севере Сирии и Ирака. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.
По его словам, борьба с терроризмом продолжается нарастающими темпами.
«Вопреки сильным морозам и снегам, удары по террористам не прекращаются», - подчеркнул глава турецкого Минобороны.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Анкара с помощью Москвы намерена восстановить отношения с Дамаском, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».