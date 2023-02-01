На судебном заседании экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завещал похоронить себя на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Я абсолютно уверен в нашей победе, однако, если я не доживу до этой победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — сказал Саакашвили, выступая по видеосвязи из клиники в Тбилиси.

Политик говорил по-украински, а на грузинский язык его слова переводил специалист в зале суда. При этом на Саакашвили в этот момент была футболка с надписью Ukrainian (украинец). После своей речи политик приподнял футболку, обнажив при этом живот, чтобы продемонстрировать насколько ему плохо.