Волгоград мог стать Сталинградом 38 лет назад!

Завтра – 2 февраля, День воинской славы. 80 лет назад Советская Армия одержала победу в Сталинградской битве. Велика вероятность – и это было бы справедливо, что в эту годовщину нынешнему Волгограду вернут его легендарное имя, звучащее в названиях улиц и площадей по всему миру. Кроме нашей страны. Как такое вообще могло произойти? Вопрос философский. А вот как технически осуществлялось вымарывание имени Сталина из российской истории, вспомнить стоит. И понять, во что это обошлось нашей стране.

Фото: Свободная пресса Свободная пресса

Развал СССР начался не с Горбачева. А с секретного доклада Хрущёва, зачитанного 25 февраля 1956 года на ХХ съезде КПСС. Даже сами методы «десталинизации» вызывают только омерзение.

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Доклад Хрущёва был сделан в последний день работы съезда на закрытом утреннем заседании 25 февраля, куда не допустили делегатов зарубежных компартий. И распространялся по парторганизациям под грифом «Сов. секретно».

Тем не менее 5 июня 1956 года полный текст доклада был опубликован сразу в нескольких ведущих газетах США. А наш дорогой Никита Сергеевич начал публично открещиваться от доклада, именую его «происками классовых врагов».

Столь же мерзко было сфабриковано решение о выносе тела Сталина из Мавзолея, принятое на ХХII съезде КПСС, после которого и состоялась всеобщая "десталинизация" СССР. Хрущёв загодя готовил эту операцию. По его указанию делегатом XXII съезда была выбрана 77-летняя (!) пенсионерка Дора Абрамовна Лазуркина. Всю жизнь она была мелкой функционеркой, но имела две большие заслуги – лично общалась с Лениным и сидела при Сталине. Ну, а то, что она с 1939 года страдала тяжёлым психозом и бредовой манией преследования, никого не интересовало.

И вот на съезде главы парторганизаций Ленинграда и Москвы внесли предложение о выносе тела Сталина из Мавзолея. А вслед за ними на трибуну вскарабкалась трясущаяся Лазуркина и начала вещать дребезжащим голосам: «Я всегда в сердце ношу Ильича и в самые трудные минуты только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич. И вчера я советовалась с Ильичом, будто он передо мной как живой стоял и сказал: «Мне, товарищ Лазуркина, неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принёс партии».

С мнением медиума Лазуркиной никто из делегатов спорить не стал по вполне понятным причинам.

При выносе тела Сталина Шверник и компания действовали как заурядные грабители могил. Они сорвали с кителя Генералиссимуса все ордена и срезали золотые пуговицы.

Зачем же это всё понадобилось Хрущёву? Исключительно для захвата власти. Хрущёв разными способами устранил от власти всё прежнее руководство СССР – Берию, Булганина, Маленкова, Молотова, Кагановича, маршала Жукова и других.

А кто он был сам? Малограмотный партаппаратчик, сделавший карьеру на поисках врагов народа. За это его даже Сталин осаживал: «Уймись, дурак!». Увы, подобные дураки всегда нужны вождям.

Иного пути к власти, как разоблачение Сталина, у Хрущёва не было и быть не могло. Где Хрущёв при этом сознательно жертвовал интересами СССР, а где не осознавал последствий в силу своих ограниченных умственных способностей, мы никогда не узнаем.

4 февраля 1931 года на съезде хозяйственников Сталин сказал: «Мы отстаём от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пройти это расстояние в 10 лет. Либо мы это сделаем, либо нас сомнут».

Ровно через 10 лет Германия, Италия, Венгрия, Финляндия, Хорватия, Словакия напали на СССР. Им вовсю помогали нейтралы и наши бравые союзнички. Генералиссимус Франко прислал 70 тысяч испанцев, воевавших в составе «Голубой дивизии». 600 тысяч поляков в форме Вермахта и СС воевали на стороне немцев. 150 тысяч французов в составе «Французского Легиона» и дивизии СС «Шарлемань» воевали на Русском фронте. А с другой стороны им противостояли целых 40 французских лётчиков из полка «Нормандия-Неман».

Но смять нас не удалось. Миллионы бойцов шли в бой с кличем «За Сталина!». Без индустриализации, коллективизации, машинотракторных станций шансы победить в войне равнялись бы нулю.

Подлинной победой можно считать только сочетание успеха на поле брани и выгодного мира. В 1945 году Сталин выиграл величайшую войну и добился самого выгодного мира в истории России.

За 4 года в СССР была восстановлена промышленность и превышен уровень производства 1939 года. В 1949 году была испытана атомная, а в августе 1953 года – водородная бомбы. В 1953 году началось проектирование ракеты Р-7, которая в 1961 году выведет Гагарина на орбиту.

Успешно развивалось и обычное вооружение. Василий Грабин создал лучшую в мире артиллерию большой и особой мощности. В 1953 году на верфях и на плаву строились лучшие в мире крейсера и линкоры. Хрущёв начал гонения на артиллерию и отправил на лом крупные надводные корабли. В итоге к 1964 году СССР стал серьёзно отставать от США. И Брежневу срочно пришлось воссоздавать тяжёлую артиллерию и строить большие надводные корабли.

После XXII съезда по всей стране крушились памятники и срывались портреты Сталина. Порой это носило анекдотический характер. Так, в театре Советской Армии большой портрет Сталина заменили огромным зеркалом.

27 июля 1952 года на канале Волга-Дон был установлен памятник Сталину. Высота статуи 24 метра, а постамента – 30 метров. В 1961 году статую Сталина убрали, и 12 лет постамент стоял пустым, после чего на него установили статую Ленина.

В Ереване вместо Сталина на пьедестал поставили Мать Армению. И таких случаев были десятки. К 1961 году в СССР было несколько памятников, изображавших Ленина и Сталина, беседующих, сидя на скамейке. Сталина убрали, и Ленин одиноко сидел на краю скамейки и беседовал тихо сам с собою.

А как же репрессии 1937 года? Император Наполеон, назначая своего брата Луи королём Голландии, напутствовал: «Если о короле говорят, что он добр – его царствование не удалось».

Пётр Великий уничтожил людей в процентном отношении куда больше, чем Сталин. В 1700 году население России составляло 13 млн. человек, а в начале 1941 года – почти 200 миллионов. Тем не менее, большевики не снесли ни одного памятника Петру.

В Выборге финны два раза, в 1918 и 1941 годах, разрушали памятник Петру и два раза по приказу Сталина его восстанавливали. В 1918 году в Петрозаводске «леваки» убрали памятник Петру I. В 1930-х годах «леваков» убрали, а памятник вернули на место. В 1941 году финны уничтожили памятник Петру, а потом большевики его восстановили.

Какой самый большой конный памятник в мире? Сорокаметровая статуя на огромном постаменте установлена в 2008 году на окраине Улан-Батора. Догадались, кому? Правильно! Чингисхану!

Французские города украшают восемь памятников Наполеону. Два памятника Наполеону есть в Бельгии, около десяти – в Италии и даже один – в Англии.

В ноябре 1967 года Мао Цзэдун, выступая на митинге, заявил: «Без СССР и Сталина не могло быть КНР и победы над Японией». В Китае чтили и сейчас чтут память Сталина и Мао, благодаря которым Китай из раздробленной нищей страны создал вторую, а может уже и первую в мире экономику. В Китае не снесли ни одного памятника Сталину, не переименовали ни одну улицу.

Китайцы, модернизируя страну, пошли другим путём. Официально объявлено, что у Мао было 70% заслуг и 30% ошибок. То же в Китае говорят и о Сталине. Лично я подписываюсь под этими оценками.

«Десталинизация» привела Советский Союз к конфликтам с Китаем и Албанией. К 1956 году в Европе было весьма влиятельное коммунистическое движение. Компартии набирали по 10 и даже по 30 процентов голосов на выборах.

После публикации доклада Хрущёва в американской прессе число членов компартий начало резко падать. Появились «параллельные» компартии, соглашавшееся с позицией Хрущёва или продолжавшие поддерживать Сталина. Главное же то, что десятки миллионов советских людей были оскорблены и унижены «десталинизацией». Как можно гордиться страной, которой 30 лет правил «кровавый палач и банда его подельников»?

После 1961 года появились так называемые диссиденты. Никто из них не мог предложить разумной альтернативы советскому строю, но критиковали всё и вся. Культура разделилась на официальную и «кухонную» – после хрущевских разоблачений у интеллигенции веры к власти не осталось.

Собственно, наш нынешний либерализм, считающий уважение к государственной власти чем-то недостойным свободного человека, вырос из тех времен. «Мастера культуры» определились с выбором. Либералы 40 лет доказывают нам, что Сахаров был политическим гением. Он-де предлагал разделить СССР на 40 государств. Но он был гениальным физиком, но никак не политиком.

После 1961 года появились сотни поэтов, режиссёров, писателей – вроде как и оппозиционеров-вольнодумцев, но при этом охотно евших с государственной руки. Никто из них не хотел отказываться от бесплатных квартир, дач, медицины, образования, путёвок в санатории и дома отдыха, и прочих благо социализма.

В конце концов Хрущёв, а за ним и Брежнев, опасаясь за свою власть, вынуждены были начать бестолковые гонения на диссидентов, которые лишь увеличивали их популярность. Дать же идеологический отпор диссидентам советское руководство не могло и не хотело. Вспомним, что ещё Екатерина Великая ругала сына Павла: «Если ты, дурак, хочешь бороться с идеями с помощью пушек, то плохо кончишь»!

Кто мешал Брежневу сказать народу правду «Диссиденты хотят отнять у вас то, что вы имеете, и сделать вас рабами Запада. Вам обещают свободу частного предпринимательства и гласность, но, придя к власти, они их растопчут». А Запад тем временем тщательно возделывал любую фронду на территории СССР.

Не будем приводить примеров, но свободы в СССР было меньше, чем в России в 90-е, но больше, чем мы имеем сейчас.

Хрущёв с 1956 года чуть ли не ежедневно болтал о «разрядке международной напряжённости» и о «добрососедских отношениях с США и НАТО». А с 1954 года над СССР безнаказанно летали разведывательные самолёты «Локхид U-2», «Канберра» и даже стратегические бомбардировщики В-47. Американские и британские подводные лодки творили всё, что хотели в советских территориальных водах в Баренцевом, Белом, Охотском и других морях.

Но все эти делишки наших партнёров по разрядке скрывались от советского народа. А когда военные историки андеграунда начинали об этом говорить, их отправляли в лагеря. Лишь 1 мая 1960 года объявили о сбитии U-2 с лётчиком Пауэрсом. А потом опять замолкли, хотя американские самолёты и аэростаты продолжали летать над СССР.

Уверен, что если бы обо всех этих кознях западных партнёров в красках рассказывала бы советская пресса, то никакого 1991 года не было бы. А Солженицын, Сахаров и иные диссиденты рисковали бы появляться на улицах только в сопровождении большого наряда милиции.

Хрущёв начал, Горбачёв и Ельцин завершили развал СССР. И мы в 2023 году имеем то, что имеем.