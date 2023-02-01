Джонсон потребовал отправить Украине истребители

Фото: Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных лидеров направить истребители в Украину. Его цитирует Sky News. «Каждый раз, когда мы говорили, что будет ошибкой передавать то или иное оружие [Киеву], мы в конечном итоге делали это, и это оказывается правильным для Украины», — подчеркнул политик. Сейчас Джонсон находится в США с визитом, и его слова звучат на фоне сообщений о том, что Великобритания и США исключили отправку Украине таких истребителей, как «Тайфун», F-35 или F-16. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западных лидеров направить истребители в Украину. Его цитирует Sky News. «Каждый раз, когда мы говорили, что будет ошибкой передавать то или иное оружие [Киеву], мы в конечном итоге делали это, и это оказывается правильным для Украины», — подчеркнул политик. Сейчас Джонсон находится в США с визитом, и его слова звучат на фоне сообщений о том, что Великобритания и США исключили отправку Украине таких истребителей, как «Тайфун», F-35 или F-16.