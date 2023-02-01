Президент Австрии прибыл в Киев

Австрийский президент Александр Ван дер Беллен 1 февраля прибыл на Украину с визитом. Об этом он рассказал в своем твиттере.

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Ван дер Беллен опубликовал фото с вокзала в Киеве и написал, что с момента начала конфликта прошел год, но «Украина не забыта».

«Вместе с президентом Владимиром Зеленским и смелыми людьми Украины - мы за европейские ценности», - заявил политик.

В октябре 2022 года Ван дер Беллен, действующий глава государства, одержал победу на выборах президента Австрии. Он был переизбран на второй шестилетний срок. Президент Австрии - церемониальная должность, хотя формально у него есть право на роспуск правительства и парламента.

Ван дер Беллен подчеркнул, что целенаправленно решил отправиться в Киев вскоре после официального вступления в должность, чтобы продемонстрировать солидарность с украинцами. Он отметил, что Австрия «нейтральна в военном плане, но не в своей позиции».