Правительство Украины уволило руководство таможенной службы

Украинское правительство уволило исполняющего обязанности главы таможенной службы стран Вячеслава Демченко и двоих его заместителей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Заместители Демченко, Александр Щуцкий и Руслан Черкасский, также были уволены с занимаемых должностей.

«Исполняющим обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев», — добавил украинский чиновник.

Кроме этого, Гончаренко написал, что министр обороны Украины Алексей Резников может перейти на работу в министерство юстиции. Однако депутат пока не знает, кто встанет на место главы Минобороны.

Ранее в этот день глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на Украине уволят руководство таможни. Позже бизнесмен Сеяр Куршутов уточнил в своем Telegram-канале, что будут уволены глава таможни Вячеслав Демченко и его заместители Черкасский и Щуцки.