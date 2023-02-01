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38 минут назад

Правительство Украины уволило руководство таможенной службы

Газета.Ruиещё 5

Украинское правительство уволило исполняющего обязанности главы таможенной службы стран Вячеслава Демченко и двоих его заместителей. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Гончаренко в своем Telegram-канале.

Правительство Украины уволило руководство таможенной службы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заместители Демченко, Александр Щуцкий и Руслан Черкасский, также были уволены с занимаемых должностей.

«Исполняющим обязанности главы таможни будет заместитель нынешнего главы Сергей Звягинцев», — добавил украинский чиновник.

Кроме этого, Гончаренко написал, что министр обороны Украины Алексей Резников может перейти на работу в министерство юстиции. Однако депутат пока не знает, кто встанет на место главы Минобороны.

Ранее в этот день глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на Украине уволят руководство таможни. Позже бизнесмен Сеяр Куршутов уточнил в своем Telegram-канале, что будут уволены глава таможни Вячеслав Демченко и его заместители Черкасский и Щуцки.

До этого Арахамия сообщал об увольнении зампредседателя фракции из-за покупки особняка.

В мире,Давид Арахамия,Алексей Резников,Александр Гончаренко,Верховная Рада,Правительство Украины,
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