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1 час назад

СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны Украины

ТК «Звезда»иещё 2

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у чиновников украинского Министерства обороны по делу о коррупции. В числе прочих обыскивают бывшего директора Департамента госзакупок Богдана Хмельницкого.

СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны по делу о коррупции
Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, GloballookpressMaxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress

«Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из Минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого», - приводит РИА Новости цитату из украинских СМИ.

Как отмечает издание, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на сумму, соответствующую 3,3 миллиона долларов. Хмельницкий не единственный фигурант по этому делу, есть подозрения на ряд других чиновников.

Ранее стало известно об обысках у украинского депутата и бизнесмена Вадима Столара. По словам его коллеги, Столара подозревают в финансировании терроризма.

В мире,Вадим Столар,СБУ,
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