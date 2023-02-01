СБУ проводит обыски у чиновников из Минобороны по делу о коррупции

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у чиновников украинского Министерства обороны по делу о коррупции. В числе прочих обыскивают бывшего директора Департамента госзакупок Богдана Хмельницкого.

Фото: Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress Maxym Marusenko, ZUMAPRESS, Globallookpress

«Наши источники подтверждают, что СБУ с обысками пришла к некоторым чиновникам из Минобороны. Так, обыски проходят у экс-директора Департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого», - приводит РИА Новости цитату из украинских СМИ.

Как отмечает издание, речь идет о покупке некачественных бронежилетов на сумму, соответствующую 3,3 миллиона долларов. Хмельницкий не единственный фигурант по этому делу, есть подозрения на ряд других чиновников.