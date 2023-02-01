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10 минут назад

Эрдоган: Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена одобрять заявку на вступление в НАТО Швеции. Об этом пишет ТАСС.

При этом турецкий лидер добавил, выступая на заседании фракции возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития, что вопрос с принятием Финляндии в альянс может быть решен положительно.

«Швеции не следует тратить время впустую. До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание - Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО. В то же время у нас положительное отношение в этом вопросе к Финляндии», - заявил он.

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О том, что Турция не будет ратифицировать протокол о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, заявил ранее глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что в нынешних условиях одобрение документа невозможно. Для этого необходимо, чтобы страны полностью удовлетворили требования Анкары, которые оговорены в трехстороннем меморандуме. При этом он подчеркнул, что к вступлению в альянс Финляндии Анкара относится более положительно.

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