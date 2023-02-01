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18 минут назад

"Страна.ua": При обыске у киевской чиновницы нашли "список желаний"

Российская Газета

При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний". Об этом сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

При обыске у киевской чиновницы нашли "список желаний"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в "список желаний" Датий вошла сумка Hermes, часы Breguet, поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и заработать миллион долларов.

Украинские СМИ сообщили об обысках у олигарха Коломойского

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины проводят обыски у ряда чиновников минобороны страны. Также обыски проходят и у других чиновников, которых подозревают в коррупции "на разных уровнях".

Также стало известно, что обыски прошли у олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте" на 40 млрд гривен.

Кроме того, силовики пришли и к бывшему главе МВД Арсену Авакову по делу об аварии вертолёта в Броварах.

В мире,Арсен Аваков,
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