При обыске у киевской чиновницы нашли "список желаний"

При обыске у исполняющей обязанности начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий нашли "список желаний". Об этом сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua".

Отмечается, что в "список желаний" Датий вошла сумка Hermes, часы Breguet, поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба и заработать миллион долларов.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины проводят обыски у ряда чиновников минобороны страны. Также обыски проходят и у других чиновников, которых подозревают в коррупции "на разных уровнях".

Также стало известно, что обыски прошли у олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в "Укртатнафте" и "Укрнафте" на 40 млрд гривен.