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43 минуты назад

Германия закрыла консульство в Стамбуле из-за угрозы терактов

Lenta.ru

Из-за угрозы терактов и религиозного терроризма консульство ФРГ в Стамбуле временно прекращает свою работу. О закрытии сообщила пресс-служба диппредставительства Германии на официальном сайте.

Германия закрыла консульство в Стамбуле из-за угрозы терактов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Генеральное консульство Германии в Стамбуле сегодня, 1 февраля, будет закрыто по соображениям безопасности. Все визовые и паспортные процедуры приостановлены», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что консульства Великобритании и Нидерландов в Стамбуле https://lenta.ru/news/2023/02/01/noguests/ прием для посетителей и-за угрозы теракта. Отмечается, что представительства обеих стран сослались на «повышенную угрозу терактов» в популярных среди туристов районов Стамбула, и намерены оказывать услуги онлайн в связи с повышенной террористической опасностью в центре города.

Под особую охрану взято российское генеральное консульство, расположенное на прогулочной улице Истикляль. Возле российского консульства выставлены массивные полицейские заграждения и дежурит броневик с вооруженными военнослужащими жандармерии. Улицу патрулируют полицейские в бронежилетах, вооруженные автоматами.

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