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36 минут назад

Экс-глава МВД Украины заявил об обыске по делу о крушении вертолета

Никита Бородкин

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыски по делу о крушении вертолета в Броварах. Об этом сообщает РИА Новости.

В беседе с украинским изданием «Страна» Аваков заявил, что силовики проверяли контракты по закупке вертолетов Airbus H225 во Франции — они были заключены во время его нахождения на посту министра.

«Естественно ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», — заявил экс-глава МВД.

Напомним, что 18 января в украинском городе Бровары потерпел крушение вертолет. Авиакатастрофа произошла рядом с детским садом. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Брин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович — все они погибли.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, всего жертвами крушения воздушного средства 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей. В офисе Владимира Зеленского заявляли, что вертолет направлялся в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия. По предварительной информации, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.

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