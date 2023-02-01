Байден может встретиться с Зеленским в Польше

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, возможно, встретится в Польше с украинским главой государства Владимиром Зеленским, данный вопрос прорабатывается. Об этом сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Рассматривается вариант встречи Джо Байдена в Польше с президентом Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским, который должен представить свой мирный план из десяти пунктов", - уточнили в издании.

Согласно информации СМИ, сейчас вероятной площадкой встречи президентов Украины и США рассматривают два города - Варшаву и Жешув.

Не исключается, что Зеленский на встрече с 46-м главой Белого дома "представит мирный план и призовет к проведению международной конференции, которая будет посвящена Украине".

Помимо того, в рамках встречи Байдена и Зеленского может быть поднят вопрос с "гарантиями безопасности для Киева".

Точные сроки встречи лидеров США и Украины в настоящий момент неизвестны.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.