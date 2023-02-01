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51 минуту назад

В Казахстане захотели привести страну в ЕС

Lenta.ru

Казахстан должен встать на европейский путь развития, внедряя соответствующие подходы в отношении государства и общества и европейские стандарты качества жизни. Об этом лидер казахстанской партии «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев высказался в ходе XXI съезда политсилы, сообщает издание «Власть».

В Казахстане захотели привести страну в ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он заявил о необходимости привести страну в Европейский союз (ЕС), отметив, что вопрос о вступлении республики в ЕС планируют поставить «когда-то в будущем».

Говоря о примерах европейского пути развития, Перуашев упомянул проведение честных выборов, внедрение электронного голосования, создание независимых судов и развитие парламентаризма. При этом политик подчеркнул, что эти пункты заложены в проекте предвыборной программы его партии.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к участию во внеочередных выборах в мажилис (нижнюю палату парламента) все семь зарегистрированных политических партий. Среди них, в частности — правящая партия «Аманат» («Завет предков»), «Ак жол», Народная партия Казахстана и Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» («Село»).

В мире,Азат Перуашев,ЕС,
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