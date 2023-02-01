В США обвинили правоохранительные органы в штурме Капитолия

Правоохранительные органы США, включая Федеральное бюро расследований, непосредственно виноваты в том, что сопровождавшийся насилием штурм Капитолия стал возможен 6 января 2021 года, так как допустили ряд промахов и не воспользовались разведданными о подготовке беспорядков. Такое мнение в эфире телеканала NBC в среду выразил Тимоти Хифи, ведущий следователь специального комитета Палаты представителей Конгресса США по изучению обстоятельств штурма.
"Правоохранительные органы самым непосредственным образом причастны к ошибкам в системе безопасности, что привело к насилию", - сказал он.
Хифи добавил, что согласен с комиссией в том, что беспорядки спровоцировал бывший президент Дональд Трамп, однако призвал не преуменьшать роль промахов федеральных правоохранительных органов, которые позволили беспорядкам приобрести серьезный масштаб. "[Трамп] был непосредственной причиной случившегося, если бы не его слова и поступки, этого бы не было. Однако на произошедшее в Капитолии также повлияла неспособность правоохранительных органов использовать обширную разведывательную информацию, которая появилась у них до 6 января", - пояснил он.
"Имеющаяся информация была вполне конкретной, и, по нашему мнению, ее было достаточно, чтобы органы выполнили свою работу лучше", - добавил Хифи.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, узнала о том, что сторонники Трампа готовят штурм Капитолия, почти за две недели до него. 26 декабря 2020 года к агентам поступило сообщение некого осведомителя, который предупреждал их о планах митингующих и просил отнестись к этой информации серьезно. Кроме того, по информации издания, сотрудники Секретной службы следили за чатами на сайтах, созданных в поддержку Трампа, и зафиксировали, что демонстранты намеревались принести с собой огнестрельное оружие, штурмовать Капитолий и убить вице-президента США Майка Пенса.
Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.