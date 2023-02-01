В США обвинили правоохранительные органы в штурме Капитолия

Правоохранительные органы США, включая Федеральное бюро расследований, непосредственно виноваты в том, что сопровождавшийся насилием штурм Капитолия стал возможен 6 января 2021 года, так как допустили ряд промахов и не воспользовались разведданными о подготовке беспорядков. Такое мнение в эфире телеканала NBC в среду выразил Тимоти Хифи, ведущий следователь специального комитета Палаты представителей Конгресса США по изучению обстоятельств штурма.

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"Правоохранительные органы самым непосредственным образом причастны к ошибкам в системе безопасности, что привело к насилию", - сказал он.

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Хифи добавил, что согласен с комиссией в том, что беспорядки спровоцировал бывший президент Дональд Трамп, однако призвал не преуменьшать роль промахов федеральных правоохранительных органов, которые позволили беспорядкам приобрести серьезный масштаб. "[Трамп] был непосредственной причиной случившегося, если бы не его слова и поступки, этого бы не было. Однако на произошедшее в Капитолии также повлияла неспособность правоохранительных органов использовать обширную разведывательную информацию, которая появилась у них до 6 января", - пояснил он.

"Имеющаяся информация была вполне конкретной, и, по нашему мнению, ее было достаточно, чтобы органы выполнили свою работу лучше", - добавил Хифи.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, узнала о том, что сторонники Трампа готовят штурм Капитолия, почти за две недели до него. 26 декабря 2020 года к агентам поступило сообщение некого осведомителя, который предупреждал их о планах митингующих и просил отнестись к этой информации серьезно. Кроме того, по информации издания, сотрудники Секретной службы следили за чатами на сайтах, созданных в поддержку Трампа, и зафиксировали, что демонстранты намеревались принести с собой огнестрельное оружие, штурмовать Капитолий и убить вице-президента США Майка Пенса.