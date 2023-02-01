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1 час назад

Нетаньяху назвал единственный способ сдержать ядерную программу Ирана

Мария Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что остановить ядерную программу Ирана можно только с помощью жестких санкций и «реальной военной угрозы». Об этом он рассказал в интервью CNN.

Нетаньяху назвал единственный способ сдержать ядерную программу Ирана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так израильский премьер прокомментировал разработку ядерного оружия Ираном и ядерную сделку Запада со страной.

По мнению Нетаньяху, если «режимы-изгои» вознамерятся получить ядерное оружие, с ними можно попробовать подписать «хоть сто соглашений, но это не поможет».

«Я думаю, что единственные способы остановить или удержать [Иран] от получения ядерного оружия - это комбинация парализующих экономических санкций, но самое главное - реальная военная угроза», - подчеркнул премьер.

Нетаньяху заявил, что Израиль «принимает меры против разработок определенных вооружений» в Иране. Однако он отказался подтвердить или опровергнуть, стоит ли Израиль за недавней атакой беспилотников на иранский военный завод.

«Я никогда не говорю о конкретных операциях… Каждый раз, когда на Ближнем Востоке происходит взрыв, ответственность возлагают на Израиль - иногда это мы, иногда - нет».

В ночь на 29 января один из военных заводов в иранской провинции Исфахан атаковали дроны. Никто не взял на себя ответственность за эту атаку, но источники СМИ назвали причастными к ней Израиль и США.

The Wall Street Journal написала, что США и Израиль пытаются сдержать «ядерные и военные амбиции Тегерана», включая его сотрудничество с Россией.

В МИД РФ осудили атаку и предупредили, что она может иметь непредсказуемые последствия для «и так далеко не спокойного региона».

В мире,Биньямин Нетаньяху,МИД России,
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