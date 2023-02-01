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57 минут назад

«Мы ни с кем не шутим»: в Иране пообещали ответ на атаку дронов в Исфахане

News.ru

Тегеран не оставит без ответа атаку на объект Минобороны в Исфахане, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини. По его словам, сейчас Киев не позволяет себе более откровенные выпады в сторону республики, поскольку осознает, какой ответ получит.

Атака на Исфахан не останется без ответа <...> Они [власти Украины] очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим, — сказал Мешкини.

Он добавил, что для Тегерана заявления Киева не стали неожиданностью. По его словам, украинская власть занимает такую позицию, поскольку «просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада».

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Мешкини также отметил, что «эпоха доминирования Запада окончилась». Отвечая на вопрос о том, чью сторону Тегеран может занять в возможном конфликте с Украиной, парламентарий отметил, что «точно не встанет» на ее сторону.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон непричастен к ударам по Ирану.

Советник президента Украины Михаил Подоляк предположил, что атака на военный объект Минобороны Ирана связана с конфликтом на Украине. В ответ на это заявление в тегеранский МИД вызвали временного поверенного в делах Киева в республике Евгения Кравченко.

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