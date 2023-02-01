Тегеран не оставит без ответа атаку на объект Минобороны в Исфахане, заявил РИА Новости член комиссии парламента Ирана по внешней политике и национальной безопасности Махмуд Аббасзаде Мешкини. По его словам, сейчас Киев не позволяет себе более откровенные выпады в сторону республики, поскольку осознает, какой ответ получит.

Атака на Исфахан не останется без ответа <...> Они [власти Украины] очень боятся. Потому что мы ни с кем не шутим, — сказал Мешкини.

Он добавил, что для Тегерана заявления Киева не стали неожиданностью. По его словам, украинская власть занимает такую позицию, поскольку «просто должна занять позицию, созвучную гегемонии Запада».

Мешкини также отметил, что «эпоха доминирования Запада окончилась». Отвечая на вопрос о том, чью сторону Тегеран может занять в возможном конфликте с Украиной, парламентарий отметил, что «точно не встанет» на ее сторону.

Военный объект Министерства обороны Ирана в городе Исфахан был поврежден в ночь на 29 января при атаке мини-дронов. Причастность США к атаке допустил телеканал Al Arabiya, сославшись на осведомленные источники. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон непричастен к ударам по Ирану.