Нетаньяху: Израиль может поставить Украине "Железный купол"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО «Железный купол». Об этом Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN.
«Я определенно это рассматриваю», — сказал он, отвечая на вопрос изучает ли Израиль возможность военной помощи украинской армии, включая развертывания системы «Железный купол».
По словам Нетаньяху, Соединенные Штаты уже направили Киеву «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.
«Это решение Америки», — добавил премьер-министр.
Нетаньяху также подчеркнул, что готов быть посредником на переговорах Москвы и Киева в случае запроса со стороны обеих сторон, а также Вашингтона.
Кроме того, в интервью CNN Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает возможность применения военной силы в отношении Ирана, если политика сдерживания этой страны не приведет к успеху. Он считает, что Иран не хочет «войны», так как Тегеран осознает, что проиграет, поэтому относится к этому вопросу «очень осторожно».