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25 минут назад

Премьер Израиля Нетаньяху: страна может поставить Украине ПРО "Железный купол"

Газета.Ruиещё 2

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО «Железный купол». Об этом Нетаньяху сообщил в интервью телеканалу CNN.

Нетаньяху: Израиль может поставить Украине "Железный купол"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я определенно это рассматриваю», — сказал он, отвечая на вопрос изучает ли Израиль возможность военной помощи украинской армии, включая развертывания системы «Железный купол».

По словам Нетаньяху, Соединенные Штаты уже направили Киеву «большую часть» боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.

«Это решение Америки», — добавил премьер-министр.

Нетаньяху также подчеркнул, что готов быть посредником на переговорах Москвы и Киева в случае запроса со стороны обеих сторон, а также Вашингтона.

Нетаньяху готов стать посредником между Россией и Украиной

Кроме того, в интервью CNN Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает возможность применения военной силы в отношении Ирана, если политика сдерживания этой страны не приведет к успеху. Он считает, что Иран не хочет «войны», так как Тегеран осознает, что проиграет, поэтому относится к этому вопросу «очень осторожно».

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