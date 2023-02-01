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35 минут назад

Кыргызстан и Узбекистан окончательно урегулировали вопрос границы

Российская Газета

Процесс делимитации границы между Кыргызстаном и Узбекистаном (РУз) официально завершен. В минувшую пятницу, 27 января, главы двух стран - Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев - подписали соответствующие законы и обменялись ратификационными грамотами в Бишкеке, где президент РУз находился с государственным визитом.

Кыргызстан и Узбекистан окончательно урегулировали вопрос границы
Фото: Пресс-служба президента КРПресс-служба президента КР

- Это исторический день, - заявил по итогам Садыр Жапаров. - Мы поставили точку в приграничных вопросах. Кыргызстан и Узбекистан завершили процесс делимитации, обменялись ратификационными грамотами. Убежден, что это сыграет ключевую роль в дальнейшем развитии братских отношений, укреплении приграничных контактов, упрочении стабильности и безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Мы закладываем фундамент для развития стран и процветания будущих поколений.

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Глава Кыргызстана подчеркнул, что огромную роль в урегулировании вопроса о границе сыграл его узбекский коллега. "У нас нет политических противоречий, - добавил Садыр Жапаров. - А в вопросе границ власти обеих стран продемонстрировали готовность к диалогу и поиску взаимоприемлемых решений".

- Я отдельно хочу поблагодарить моего коллегу за личную поддержку в пограничном вопросе, - заявил в свою очередь глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев. - Если бы не его политическая воля, мы бы не достигли сегодня таких результатов. Сказали бы: да, мы это будем делать, но завтра или послезавтра. Однако до "завтра" прошло уже 30 лет, а мы не решали эти вопросы. Поэтому я еще раз хочу выразить благодарность. Завершены переговоры, заключен исторический договор. Это было воспринято с большим воодушевлением нашими братскими народами.

Шавкат Мирзиеев согласился с утверждением, что договоренность с Кыргызстаном можно назвать исторической и она дает обеим странам новые возможности для развития связей - как на межгосударственном, так и на региональном уровнях.

- После урегулирования вопроса сотрудничество между приграничными регионами двух стран перейдет на совершенно новый уровень, - добавил он. - Дороги открыты, и мы уже получили хороший результат. Таких отношений у нас еще никогда не было.

По данным пресс-службы главы КР, во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева страны заключили более двух десятков договоренностей, касающихся различных сфер сотрудничества - от расширения торгово-экономических связей до участия в инфраструктурных и энергетических проектах. Особо официальные источники отмечают Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Досье "РГ"

Протяженность линии границы Кыргызстана и Узбекистана составляет около 1,4 тысячи километров. В 2017 году стороны ратифицировали договор о делимитации 1,1 тысячи из них. Оставшиеся участки считались самыми сложными из-за наличия спорных территорий. На урегулирование и поиск компромиссных решений ушло около четырех лет. Соглашение, подписанное в минувшую пятницу в Бишкеке, окончательно закрыло вопрос.

В мире,Садыр Жапаров,Шавкат Мирзиеев,
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