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1 час назад

МИД Литвы призвал страны Европы выслать российских послов

Елена Прошина

Страны Европы должны выслать представителей России, как это ранее уже сделали страны Балтии, сообщает Verslo Zinios со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

МИД Литвы призвал страны Европы выслать российских послов
Фото: ТАССТАСС

«В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла», — сказал министр.

Дипломат объяснил это тем, что российские диппредставительства перестали быть дипломатическим институтом и превратились в «институт пропаганды».

По словам Ландсбергиса, нет смысла держать российских послов в Европе.

Ранее власти Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников диппредставительств России. В ответ Москва закрыла консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. В российском министерстве иностранных дел заявили, что решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».

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