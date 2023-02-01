МИД Литвы призвал страны Европы выслать российских послов

Страны Европы должны выслать представителей России, как это ранее уже сделали страны Балтии, сообщает Verslo Zinios со ссылкой на главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

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«В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла», — сказал министр.

Дипломат объяснил это тем, что российские диппредставительства перестали быть дипломатическим институтом и превратились в «институт пропаганды».

По словам Ландсбергиса, нет смысла держать российских послов в Европе.