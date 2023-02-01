CNN: Болдуина обвинили в непредумышленном убийстве

Прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила обвинения актеру Алеку Болдуину в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс, погибшей в результате стрельбы на съемках фильма "Ржавчина". Об этом во вторник сообщил телеканал СNN со ссылкой на представителей ведомства.

По его сведениям, аналогичные обвинения выдвинуты против ответственной за оружие Ханны Гутьерес-Рид. Отмечается, что адвокаты заявили о невиновности их подзащитных.

Прокурор Мэри Кармак-Альтвайс, которая ведет это дело, 19 января сообщила, что намерена выдвинуть обвинения в адрес Болдуина и Гутьерес-Рид, причем по два разных обвинения в непредумышленном убийстве, чтобы впоследствии в суде было определено, под какой из двух типов правонарушения подпадают действия Болдуина и Гутьерес-Рид.