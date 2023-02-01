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31 минуту назад

ТАСС: Украина не получит обещания ускоренного вступления в ЕС на саммите 3 февраля

Газета.Ruиещё 2

Главы государств Евросоюза не станут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав союза на двустороннем саммите 3 февраля. Об этом ТАСС рассказал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

Украина не получит обещания ускоренного вступления в ЕС
Фото: ТАССТАСС

"Страны ЕС согласятся с тем, что Украина проделала большой путь, достигла значительного прогресса в реформах, но обещания ускоренного членства не будет", — пояснил позицию ЕС собеседник агентства.

Евросоюз послушен воле НАТО, и Украина сможет присоединиться к ЕС только с разрешения альянса, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом с Украиной, как предупредил политик, может случиться то же, что и с Турцией — та вошла в НАТО, но так и не смогла попасть в ЕС. Медведев также отметил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, если сам Евросоюз окажет такую "честь" Киеву. Подробности в материале "Газеты.Ru".

В мире,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет Европы,Совет безопасности РФ,ЕС,
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