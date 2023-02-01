Украина не получит обещания ускоренного вступления в ЕС

Главы государств Евросоюза не станут обещать Украине ускоренный процесс вступления в состав союза на двустороннем саммите 3 февраля. Об этом ТАСС рассказал источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС .

Евросоюз послушен воле НАТО, и Украина сможет присоединиться к ЕС только с разрешения альянса, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. При этом с Украиной, как предупредил политик, может случиться то же, что и с Турцией — та вошла в НАТО, но так и не смогла попасть в ЕС. Медведев также отметил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, если сам Евросоюз окажет такую "честь" Киеву. Подробности в материале "Газеты.Ru".