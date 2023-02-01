В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.52EUR 76.30
Войти в почту
56 минут назад

Венгрия напомнила Украине, что Киев ставит памятники нацистским пособникам

Елена Прошина

Ответственный за офис главы правительства Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь напомнил мэру Днепропетровска Борису Филатову, который ранее раскритиковал Орбана и политику Будапешта, что на Украине ставят памятники нацистским пособникам, убивавшим еврейское и польское население, сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение политика.

Венгрия напомнила Украине, что Киев ставит памятники нацистским пособникам
Фото: ТАССТАСС

«То, что Венгрия стремилась угодить тиранам — такое же искажение, как и остальные вспышки гнева. Думаю, что гражданину страны, чье название означает "у края", надо бы знать, как сложно и как рискованно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением», — заявил Надь.

Он напомнил, что военные Украины «в составе Красной Армии участвовали в подавлении венгерской революции 1956 года».

«Я также не считаю уместным, что по всей Украине ставят памятники лицам, во время Второй мировой войны сотрудничавшим с нацистами. Тем лицам, которые участвовали в истреблении еврейских и польских граждан. Скромность и знание истории были бы обоснованы», — сказал госсекретарь.

Он призвал Филатова, «за которого голосовали на выборах 150 782 человека, быть более уважительным к Венгрии и главе ее правительства, за которого голосовали 3 060 706 венгров», поскольку «уважение может быть только взаимным».

Ранее представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут во внешнеполитическое ведомство для «откровенного разговора» из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей». Позже Орбана за его высказывание резко раскритиковал Филатов. Он заявил, что Венгрию «ненавидят везде: от Румынии со Словакией до Сербии с Украиной» и что Будапешт «в каждой мировой войне» стремился «угодить тиранам».

В мире,Янош Надь,Олег Николенко,Борис Филатов,Виктор Орбан,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители