Венгрия напомнила Украине, что Киев ставит памятники нацистским пособникам

«То, что Венгрия стремилась угодить тиранам — такое же искажение, как и остальные вспышки гнева. Думаю, что гражданину страны, чье название означает "у края", надо бы знать, как сложно и как рискованно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением», — заявил Надь.

«Я также не считаю уместным, что по всей Украине ставят памятники лицам, во время Второй мировой войны сотрудничавшим с нацистами. Тем лицам, которые участвовали в истреблении еврейских и польских граждан. Скромность и знание истории были бы обоснованы», — сказал госсекретарь.

Он призвал Филатова, «за которого голосовали на выборах 150 782 человека, быть более уважительным к Венгрии и главе ее правительства, за которого голосовали 3 060 706 венгров», поскольку «уважение может быть только взаимным».

Ранее представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что посла Венгрии на Украине вызовут во внешнеполитическое ведомство для «откровенного разговора» из-за слов Орбана, который в разговоре с журналистами сравнил Украину с Афганистаном, назвав ее «ничейной землей». Позже Орбана за его высказывание резко раскритиковал Филатов. Он заявил, что Венгрию «ненавидят везде: от Румынии со Словакией до Сербии с Украиной» и что Будапешт «в каждой мировой войне» стремился «угодить тиранам».