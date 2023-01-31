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6 минут назад

На крупнейшем газохранилище ФРГ произошла авария

Илья Родин

В Нижней Саксонии на крупнейшем в ФРГ подземном газохранилище Реден во вторник, 31 января, произошла авария. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на региональные СМИ.

На крупнейшем газохранилище ФРГ произошла авария
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в качестве меры предосторожности ПХГ было закрыто, закачку газа в него приостановили.

По предварительной информации, в районе факельной трубы хранилища, предназначенной для сброса избыточного давления, произошел взрыв или выброс газа.

В земельном управлении по горному делу, энергетике и геологии пояснили, что специалисты не обнаружили каких-либо признаков внешнего воздействия.

В результате ЧП никто не пострадал, вредного воздействия на экологию региона также не было зафиксировано.

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