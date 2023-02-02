США резко сократили выдачу краткосрочных виз украинцам

Количество отказов в выдаче краткосрочных виз на въезд в США украинцам выросло до 41 процента. Об этом говорится в опубликованной Госдепартаментом статистики.

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Отмечается, что число отказов выросло с 15 процентов в 2021 году до 41 процента в 2022-м. При этом количество отказов для россиян уменьшилось с 29 процентов до 26.

Статистика касается неиммиграционных виз категории В. Они выдаются для краткосрочного пребывания на территории Соединенных Штатов.