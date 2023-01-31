Посла Венгрии вызвали в МИД Украины из-за слов Орбана

Посол Венгрии в Киеве был вызван в украинский МИД в связи с высказываниями венгерского премьера Виктора Орбана об Украине, которые были расценены как пренебрежительные. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте украинского дипломатического ведомства.

"31 января в Министерство иностранных дел Украины был вызван посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был высказан решительный протест в связи с недавними пренебрежительными высказываниями в отношении Украины премьер-министра Венгрии Виктора Орбана", - говорится в сообщении МИД Украины.

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Венгерскому дипломату было заявлено, "что антиукраинская риторика, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, абсолютно неприемлема и наносит серьезный вред украинско-венгерским отношениям", сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Украинское дипломатическое ведомство призвало венгерскую сторону "остановить эту негативную тенденцию" с тем, чтобы "избежать непоправимых последствий для отношений между двумя странами". В то же время было подчеркнуто, что Украина "готова к развитию конструктивных добрососедских отношений с Венгрией", говорится в сообщении.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во вторник не стал отвечать на грубые выпады в адрес премьер-министра страны Виктора Орбана со стороны мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова. Тот на прошлой неделе грубо и оскорбительно высказался в соцсетях в отношении Орбана и всех венгров.