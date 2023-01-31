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51 минуту назад

Названа самая коррумпированная страна ЕС

Lenta.ru

Венгрия признана самой коррумпированной страной ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Transparency International (российская Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив» «Трансперенси Интернешнл — Р» (центр «ТИ-Р») включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Названа самая коррумпированная страна Евросоюза
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В целом за год страна опустилась на четыре позиции и заняла 77-е место в глобальном индексе восприятия коррупции (ИВК). Сейчас она находится наравне с Буркина-Фасо. При этом сам Будапешт назвал опубликованный отчет организации политически предвзятым.

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ИВК измеряет уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран. Его первый выпуск вышел в 1995 году, уже более четверти века он является самой авторитетной публичной оценкой уровня коррупции. Позиции России в 2021 году ухудшились по сравнению с 2020-м. Тогда страна набрала 29 баллов из 100 возможных (годом ранее 30) и опустилась со 129-го места на 136-е. Такой же результат показали Ангола, Либерия и Мали. В 2022-м Россия набрала 28 баллов и оказалась рядом с Парагваем и Киргизией.

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