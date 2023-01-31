В Париже произошли столкновения протестующих с полицией

На улицы Парижа с целью участия в манифестации против пенсионной реформы во Франции вышли сотни тысяч человек, происходят столкновения с полицией. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, число участников достигает 500 тысяч человек, что на 100 тысяч больше, чем во время первых массовых протестов против реформы, которые прошли 19 января.

Отмечается, что манифестация в основном проходит мирно, однако в отдельных случаях фиксируются столкновения с полицией. Парижане кидают в сотрудников правоохранительных органов все, что им попадает под руку, в том числе бутылки, а те в ответ применяют слезоточивый газ и водометы. На данный момент полиция задержала на акции шесть человек.

Известно, что манифестация в Париже стартовала в 14:30 с площади Италии и двинулась к Дому инвалидов в центре города. В ней принимают участие представители разных отраслей, левые и молодежные организации, сторонники движения «Желтые жилеты» и радикалы из движения black bloc.

Демонстрации также проходят и в других городах Франции. В частности, в Марселе сообщается о 200 тысячах человек, в Нанте — 65 тысяч, Лионе — более 45 тысяч, Бордо — около 70 тысяч, Тулузе — 80 тысяч, Ницце — 25 тысяч. В манифестации участвуют автономное агентство парижского транспорта, железнодорожная компания SNCF, сотрудники аэропорта Шарль-де-Голль и работники фуникулеров на горнолыжных курортах.

При этом ожидается, что в стране пройдет около 200 акций протеста.