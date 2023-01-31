Ле Пен заявила о риске Третьей мировой войны

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что конфликт на Украине рискует перерасти в Третью мировую войну, если допустить полноценное вовлечение в него НАТО. Ее слова во время дебатов по ситуации на Украине в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции передает ТАСС.

По мнению Ле Пен, постепенные поставки на Украину наступательных вооружений могут превратить нынешний конфликт в «столетнюю войну».

«Тотальное же вовлечение НАТО ради гипотетической победы Украины приведет к Третьей мировой войне», — подчеркнула политик.

Ле Пен также добавила, что не выступает против поставки оборонительных вооружений, однако призвала «задаться вопросом о продолжении эскалации конфликта», последствия которого, по ее мнению, могут навсегда изменить баланс сил в мире».

«Начиная с сегодняшнего дня необходимо приступать к созданию основы для мира», — заявила лидер крупнейшей оппозиционной фракции во французском парламенте.

Ранее глава движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в Twitter, что стратегия НАТО может привести к Третьей мировой войне. Он указал, что Париж должен перестать поддерживать курс альянса на продолжение поставок оружия Киеву.