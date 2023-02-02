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41 минуту назад

Украину предпредили о необходимости отчитаться за помощь от США

Lenta.ruиещё 5

Американские чиновники предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США. Об этом сообщает газета Washington Post.

Украину предпредили о необходимости отчитаться за помощь от США
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает издание, высокопоставленные чиновники Пентагона, госдепартамента и агентства по международному развитию «только что завершили поездку на Украину», в ходе которой выступили с посланием о том, что украинские власти должны быть «готовы отчитаться за все, что США им дают», и продолжать бороться с коррупцией.

Отмечается, что такие заявления были сделаны на фоне снижения общественной поддержки Украины среди американцев.

Ранее экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что западные страны призвали Зеленского усилить контроль за коррупцией. По его словам, украинскому лидеру были названы жесткие условия, при выполнении которых Киеву продолжат оказывать военную и финансовую поддержку.

В мире,Олег Соскин,Леонид Кучма,Госдеп США,Пентагон,
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