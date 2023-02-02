Украину предпредили о необходимости отчитаться за помощь от США

Американские чиновники предупредили Украину, что ей придется отчитаться за всю помощь, которую она получает от США. Об этом сообщает газета Washington Post.

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Как утверждает издание, высокопоставленные чиновники Пентагона, госдепартамента и агентства по международному развитию «только что завершили поездку на Украину», в ходе которой выступили с посланием о том, что украинские власти должны быть «готовы отчитаться за все, что США им дают», и продолжать бороться с коррупцией.

Отмечается, что такие заявления были сделаны на фоне снижения общественной поддержки Украины среди американцев.